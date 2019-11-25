Преемник робота «Федора» получил человеческое имя

Российские разработчики назвали нового робота-космонавта «Артемом» и планируют отправить его в космос вслед за «Федором». Полет пройдет в 2023 году на боту транспортного корабля «Орел». Об этом рассказал исполнительный директор «Роскосмоса» по перспективным программам и науке Александр Блошенко.

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«В первых тестовых полетах корабля „Орел“ будет использоваться робот для внутрикорабельной деятельности, создаваемый на платформе „Федора“. Шифр целевой работы — „Испытатель“. Робот получил предварительное название ARTEM — Automatic Research and Testing Machine», — сказал Блошенко ТАСС.

По его словам, робот «Артем» не просто полетит на космическом корабле, а будет «нажимать кнопки» и совершать определенные действия. Однако Блошенко подчеркнул, что пока неизвестно, какой конкретно объем управления аппаратом доверят антропоформному роботу.

Космический корабль «Орел» планируют запустить в 2023 году без космонавтов. Через год специалисты проведут пуск также без людей на борту, но со стыковкой с МКС. Ожидается, что пилотируемый полет «Орла» пройдет в 2025 году.

Робота «Федора» отправляли на МКС 22 августа 2019 года. Он не управлял космическим кораблем, а на станции работал с некоторым оборудованием и отвечал на вопросы космонавтов. «Федор» вернулся на Землю 7 сентября.