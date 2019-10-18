Предзаказы на умные часы Huawei Watch GT 2 стартовали в России

Официальная презентация устройства прошла в Берлине 19 сентября.

Под одним названием производитель предлагает две разные модели. Они отличаются по дизайну и характеристикам. Пока что в продаже будут предлагать более крупную версию с дисплеем 46 миллиметров. Более миниатюрные 42-дюймовые модели появятся в продаже позднее.

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Стоимость гаджета с черным корпусом и спортивным черным ремешком — от 14990 рублей. В подарок покупатель получит беспроводные наушники Freelace. А «представительская» версия с кожаным коричневым ремешком и блестящим корпусом обойдется в 15990 рублей.

Huawei Watch GT 2 оснащен 1,39-дюймовым экраном с разрешением 454 на 454 пикселей. При стандартном использовании умные часы способны работать без подзарядки до двух недель. Однако при активной тренировке время автономной работы сокращается до 30 часов.

Умные часы умеют принимать звонки после подключения к смартфону по Bluetooth.