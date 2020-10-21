Предзаказы на iPhone 12 и iPhone 12 Pro стартовали в России

Крупнейшие российские ритейлы открыли предзаказы на новые модели смартфонов iPhone 12 и iPhone 12 Pro сразу после полуночи. Устройства начнут продавать в стране уже с 23 октября.

Об этом РИА «Новости» сообщили представители розничных сетей электроники. Во время презентации 13 октября Apple представила сразу четыре смартфона. Продажи iPhone 12 и iPhone 12 Pro стартуют в России с 23 октября, а iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max появятся лишь 13 ноября. При этом новые устройства станут продавать без адаптера и наушников.

Предзаказы на смартфоны стартуют не только на сайте самого производителя устройств, но и у крупнейших российских ритейлеров. На сайте Apple сказано, что iPhone 12 будет стоить в России от 79,99 до 94,99 тысячи рублей, а iPhone 12 Pro — от 99,99 до 129,99 тысячи рублей. Стоимость будет меняться в зависимости от объема памяти устройства.

«В „Связном“ предзаказ на два новых смартфона от Apple стартует в полночь 21 октября. Всех покупатели смогут приобрести устройство в рассрочку с ежемесячным платежом от 800 рублей. Вице-президент по закупкам и развитию компании „Связной“ Михаил Догадин рассказал, что как только начнутся продажи, заработает и trade-in».

В re: Store отметили, что предзаказы начнут принимать с 00:01 21 октября на их официальном сайте.

«Все предзаказы на сайте будут со 100% предоплатой. 23 октября в 8 утра начнутся продажи iPhone 12 и iPhone 12 Pro по всей стране. Клиенты, сделавшие предзаказ на сайте, смогут получить свои заказы как курьером, так и самовывозом из удобных им магазинов. Остальные смогут приобрести телефон в свободной продаже», — сообщили в пресс-службе.

Сразу после полуночи можно будет оформить предзаказ и в интернет-магазине «Билайн». Там отметили, что первые покупатели новых устройств смогут получить пять или 10 тысяч рублей на связь в подарок в рамках специального предложения.