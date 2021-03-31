Почти треть россиян удалят предустановленный софт

Начиная с 1 апреля на продаваемой в России технике будут предустанавливать программы. При этом 29% жителей страны уже заявили, что намерены удалять приложения.

Специалисты компании ESET провели опрос среди россиян на тему предустановленного софта. Загруженными программами планируют пользоваться 29% участников исследования, сообщила газета «Известия». Но столько же людей заявили, что после покупки устройства удалят приложения. Остальные 42% опрошенных посчитали непринципиальным вопрос об удалении или использовании софта.

Еще 56% респондентов рассказали, что скачают бесплатные иностранные аналоги российских программ. За платный зарубежный софт выступили 22% жителей стран, а платные российские программы выберут 9% людей. Оставшиеся 13% хотят скачать дополнительные российские приложения.

Согласно опросу, 38% его участников доверяют отечественному ПО. Некачественными программы считают 28% россиян. Остальные отвечающие сказали, что вопрос не является важным.

Перечень российских программ для предустановки утвердили в январе. Приложения должны с 1 апреля появиться на продаваемых в стране компьютерах, смартфонах и умных телевизорах.