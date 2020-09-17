Представлено будущее рынка смартфонов

В 2020-м 60% спроса пришлись на гаджеты в ценовом диапазоне от 100 до 400 долларов. К концу года процент продаж недорогих телефонов возрастет. Данная тенденция связана с падением уровня доходов населения на фоне пандемии коронавируса.

Согласно прогнозам, в 2020 году объем проданных смартфонов достигнет 422 миллиардов долларов. А это на 36 миллиардов меньше, чем в 2019-м.

Тем не менее ситуация на рынке может измениться спустя несколько лет, считают специалисты. Тогда популярность завоюют телефоны за 400-600 долларов. Аналитики связывают это с тем, что новые гаджеты будут оснащены модулем для поддержки связи стандарта 5G.