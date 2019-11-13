Представлен сервис онлайн-платежей Facebook Pay

В ближайшее время интернет-пользователи смогут воспользоваться новой платежной системой. Компания Facebook анонсировала запуск собственного электронного сервиса, который позволит безопасно делать покупки в Сети.

«Сегодня мы представляем Facebook Pay, который предоставит пользователям удобный, безопасный и надежный способ оплаты через Facebook, Messenger, Instagram и WhatsApp», — сказано на сайте компании.

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В Facebook отметили, что пользователи уже сейчас используют приложения компании, чтобы отправлять друг друг деньги или делать покупки. Новый сервис позволит упростить процедуру и обезопасить платежную информацию, которую больше не придется вводить снова и снова. Все данные будут сохраняться в Facebook Pay.

Приложение оснастили функцией просмотра истории платежей, управлением способами оплаты и поддержкой клиентов в режиме реального времени.

Сначала новая платежная система будет доступна только жителям США, но в дальнейшем компания планирует запустить ее по всему миру. Facebook Pay начнет работать на этой неделе и будет доступен в Facebook и Messenger. Пользователи смогут делать внутриигровые покупки, приобретать различные билеты и заниматься сбором средств.