Представлен рейтинг лучших смартфонов для качественных селфи

Специалисты протестировали фронтальные камеры 25 гаджетов.

Смартфоны будут предупреждать пешеходов о приближающихся машинах в России Подробнее

Рейтинг возглавил Samsung Galaxy Note10+ 5G. Его камера получила 99 баллов из 100. С помощью этого смартфона можно делать хорошие фотографии почти при любом освещении.

Google Pixel 4 аналитики посчитали лучшим смартфоном для путешествий. Гаджет подходит для создания групповых снимков. А ведущим устройством для портретной съемки крупным планом признан Asus ZenFone 6. Он оснащен поворотным модулем с основными датчиками.