Представлен рейтинг лучших смартфонов для качественных селфи
Подготовлен рейтинг лучших смартфонов для селфи за 2019 год. Список составили специалисты DxOMark. Его опубликовал журнал «Профиль», сообщило ИА Nation News.
Специалисты протестировали фронтальные камеры 25 гаджетов.
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Рейтинг возглавил Samsung Galaxy Note10+ 5G. Его камера получила 99 баллов из 100. С помощью этого смартфона можно делать хорошие фотографии почти при любом освещении.
Google Pixel 4 аналитики посчитали лучшим смартфоном для путешествий. Гаджет подходит для создания групповых снимков. А ведущим устройством для портретной съемки крупным планом признан Asus ZenFone 6. Он оснащен поворотным модулем с основными датчиками.