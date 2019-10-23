Представители Samsung извинились за сбои в работе датчика отпечатков пальцев

«Мы приносим извинения за причиненные клиентам неудобства, связанные с распознаванием отпечатков пальцев. Мы обновляем программное обеспечение для последовательного решения проблемы», — сказано в сообщении ведомства.

В компании уточнили, что соответствующее обновление выйдет на устройства 23 октября. Ранее сенсор отпечатков пальцев Samsung Galaxy S10 и линейки Note 10 позволяли разблокировать смартфон не только владельцам устройства.