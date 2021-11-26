Представители «Ростеха» рассказали, когда начнутся испытания парашютной системы «Кадет-100»

Представители госкорпорации «Ростех» рассказали, когда должны начаться испытания парашютной системы «Кадет-100». По их словам, стадия летно-конструкторских испытаний уже завершилась, а до конца года должны пройти и государственные проверки. Об этом написал ТАСС.

«До конца 2021 года мы передадим опытные образцы системы на государственные испытания», — процитировал «ПолитЭксперт» слова представителя госкорпорации.

Данную систему можно использовать для боевых операций и учебно-тренировочных прыжков подразделений ВДВ. Благодаря новой экипировке десантники могут совершать прыжки на скорости воздушного судна до 350 километров в час.

Также эта система позволит во время полета вращаться на 360 градусов и совершать полет на расстоянии 150 метров от земли и выше.