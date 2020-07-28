Представители масонства поддержали внедрение 5G в России

Компания МТС получила первую в России лицензию на оказание услуг сотовой связи в сети 5G. Представители масонства поддержали внедрение новых технологий в стране.

Мастер Великой ложи России Андрей Богданов в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» отметил, что члены масонского братства поддерживают прогресс в разных его проявлениях. Он признался, что и сам будет использовать новый способ передачи данных.

«Масонство всегда за просвещение и развитие всего и вся, в том числе и техники. Я лично за 5G и с удовольствием буду этим пользоваться», — пояснил Богданов.

Он считает, что люди винят масонов во всех несчастьях по причине дефицита знаний. Мужчина напомнил, что есть те, кто до сих пор не пользуется банковскими карточками и гладит вещи угольными утюгами.

По его словам, некоторые желают остаться в XIX или в XX веке. Представитель масонства добавил, что все неизвестное и таинственное пугает и выглядит угрожающе. В реальности масонство по всему миру является вполне открытым.

Ранее операторы рассказали, что первыми пользователями сети 5G станут бизнес-клиенты и большие производственные организации.