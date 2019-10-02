Представитель президента по цифровому развитию оценил распространение дипфейков

В интервью Песков отметил, что «нет никаких способов остановить распространение дипфейков в обозримом будущем».

«Доступность технологий растет, и уже через несколько обновлений iPhone вы сможете генерировать дипфейки сами. К тому же растут технологии, связанные с геолокацией. Резкий взрыв фейков неизбежен, особенно в области гражданской журналистики», — пояснил Песков.

Он добавил, что бороться с наступлением эпохи дипфейков нельзя, но можно развивать технологии, которые помогут их распознавать.

«Это бесконечная борьба без конечного победителя, которая ждет нас в ближайшие десять лет», — отметил Песков.