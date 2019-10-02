  • Представитель президента по цифровому развитию оценил распространение дипфейков

    02 октября 2019, 18:39

    Ольга Ломакина

    Дмитрий Песков оценил распространение дипфейков. Спецпредставитель президента России по вопросам цифрового и технологического развития стал участником конференции в формате MEDIA TALK, которую организовал RT.

    В интервью Песков отметил, что «нет никаких способов остановить распространение дипфейков в обозримом будущем».

    «Доступность технологий растет, и уже через несколько обновлений iPhone вы сможете генерировать дипфейки сами. К тому же растут технологии, связанные с геолокацией. Резкий взрыв фейков неизбежен, особенно в области гражданской журналистики», — пояснил Песков.

    Он добавил, что бороться с наступлением эпохи дипфейков нельзя, но можно развивать технологии, которые помогут их распознавать.

    «Это бесконечная борьба без конечного победителя, которая ждет нас в ближайшие десять лет», — отметил Песков.