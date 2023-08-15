15 августа 2023, 17:00
Представитель концерна «Калашников» заявил, что преимущество нового АК-19 заключается в пламегасителе
Представитель концерна «Калашников» во время выступления на форуме «Армия-2023» сообщил, что преимущество нового короткоствольного автомата АК-19 — в его несъемном пламегасителе. Об этом написал сайт NEWS.ru.
В новую модель, по словам эксперта, разработчики добавили наработки из прошлых образцов Калашникова. Автомат оснащен несъемной газовой трубкой, рукояткой из полимера и складным телескопическим прикладом.
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Новая модель использует патрон калибра 5,56×45, который популярен в странах НАТО.
Оружие
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