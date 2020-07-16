Представитель «АвтоВАЗа» ответил на слухи о производстве Lada на Украине

Дарья Морозова Представитель компании «АвтоВАЗ» ответил на информацию о возобновлении производства Lada на Запорожском автозаводе. Об этом сообщило ИА Nation News Информация появилась в паблике AvtoVAZ News во «ВКонтакте». «Это слухи, АвтоВАЗ слухи не комментирует», — дал исчерпывающий ответ пресс-секретарь компании. Ранее стало известно, что «АвтоВАЗ» отзовет с отечественного рынка порядка 120 автомобилей семейства Lada Granta. Поделиться статьей









