Предсказание о появлении смартфонов обнаружили в газете 60-летней давности

Первое упоминание о мобильных смартфонах, призванных помочь домохозяйкам, обнаружили в городской газете населенного пункта Мэнсфилд от 1963 года. Об этом говорится в посте в социальной сети Reddit.

Источник фото: Reddit

Заголовок статьи сообщал, что в будущем люди смогут носить телефон в кармане одежды. На кадрах изображена представитель телеком-компании Mansfield Telephone Co. Джин Конрад, которая в руках держит мобильную версию телефона. Подпись к фотографии объяснила, что ведется активная разработка устройства.

Авторы материала отмечали, что смартфон подойдет домохозяйкам, которые во время дел не смогут подойти к домашнему проводному телефону.

Устройство получило от журналистов название «ТВ-фон», потому что оно оборудовано камерой с возможностью передачи изображения другим абонентам.

Ранее техноблогер Виктор Смирнов объяснил, в чем заключается опасность приобретения китайских смартфонов. По его словам, многие модели имеют конструктивные слабые места, такие как проблемы с датчиком приближения или неудачное расположение динамика.