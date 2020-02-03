Предприятие Роскосмоса начнет производить лифты

Предприятие Роскосмоса Усть-Катавский вагоностроительный завод станет кластером по выпуску гражданской продукции в Челябинской области. Сегодня завершилась процедура по смене собственника. От центра Хруничева, которое занимается разработкой ракет «Ангара» и «Протон», завод передали АО «УКВЗ», входящее в Объединенную ракетно-космическую корпорацию (ОРКК).

Как уточнили в пресс-службе ОРКК передача объекта прошла по поручению директора госкорпорации Роскосмос Дмитрия Рогозина. Это сделали для расширения выпуска гражданской продукции. До этого на заводе делали трамваи и продукцию ракетно-космической отрасли.

В ОРКК рассказали, что среди новинок, которые завод выпустит в ближайшее время — это низкопольные трамваи их двух вагонов. Его испытания начнутся в феврале в городе Волжском. Новые трамваи можно собирать в большой состав до девяти единиц. Производство новых лифтов пока находится в стадии реализации. К 2025 году планируется выпускать до пяти тысяч лифтов в год.

Кроме того, сейчас идет работа по созданию скоростного поезда для контейнерных перевозок. Состав сможет развивать скорость до 140 километров в час.