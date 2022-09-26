Предприятие «Автотор» вложит 5,7 миллиарда рублей в производство электромобилей | 360°

Все новости

Спецоперация

26 сентября 2022, 21:07

Один человек погиб при обстреле ВСУ Херсона

Подмосковье

26 сентября 2022, 21:04

Доровольцы Подольска отправились на защиту границ России

Реклама

Мир

26 сентября 2022, 20:56

Предварительные итоги по явке на референдумах подвели в ЛНР, Херсонской и Запорожской областях

Подмосковье

26 сентября 2022, 20:43

Волонтеры расчистили берег Истринского водохранилища от мусора

Криминал

26 сентября 2022, 20:40

Три учителя погибли при стрельбе в школе Ижевска

Подмосковье

26 сентября 2022, 20:34

Строительство детского сада в ЖК «Гусарская баллада» завершат до конца года

Подмосковье

26 сентября 2022, 20:28

Химкинскому ракетостроительному предприятию исполнилось 85 лет

Эксклюзив

26 сентября 2022, 20:27

Ядерное оружие — последний аргумент

Спецоперация

26 сентября 2022, 20:22

«Нужно доносить правду». Депутат Худяков объяснил важность выхода фильма «Лучшие в аду»

Технологии

26 сентября 2022, 17:42

Предприятие «Автотор» вложит 5,7 миллиарда рублей в производство электромобилей

Читать 360tv в

Калининградское предприятие «Автотор» планирует вложить 5,7 миллиарда рублей в производство электрокаров. Об этом сообщило АБН.

Реклама

Основатель компании Владимир Щербаков заявил, что проект может запуститься уже в ноябре. По его словам,  компания организовала модель работы в новых экономических реалиях и в ближайшие месяцы будет проводить подготовительные работы для запуска реализации новых проектов по производству электромобилей.

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама