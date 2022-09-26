Предприятие «Автотор» вложит 5,7 миллиарда рублей в производство электромобилей | 360°

Технологии 26 сентября 2022, 17:42 Поделиться Telegram

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Viber Предприятие «Автотор» вложит 5,7 миллиарда рублей в производство электромобилей

Читать 360tv в

Калининградское предприятие «Автотор» планирует вложить 5,7 миллиарда рублей в производство электрокаров. Об этом сообщило АБН.

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Основатель компании Владимир Щербаков заявил, что проект может запуститься уже в ноябре. По его словам, компания организовала модель работы в новых экономических реалиях и в ближайшие месяцы будет проводить подготовительные работы для запуска реализации новых проектов по производству электромобилей.

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