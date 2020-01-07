Предполагаемый макет нового бюджетного iPhone слили в Сеть

По внешнему виду сразу понятно, что новый гаджет не будет продолжать линейку iPhone 11-й серии. Вероятнее всего, это усовершенствованный iPhone 8. Однако новая модель на пять миллиметров толще, чем гаджет, представленный в 2017 году. По остальным характеристикам информация следующая: 138,5 миллиметра в длину и 67,4 миллиметров в ширину.

По версии инсайдера, главным отличием нового аппарата от «восьмерки» станет матовое стекло, которое Apple использовал в последних моделях своих аппаратов. Пользователи iPhone 8 жаловались на глянцевую поверхность задника, где оставались отпечатки пальцев.

Можно предположить, что новый iPhone будет поддерживать беспроводную зарядку. Кроме того, никаких «челок» сверху экрана предусмотрено не будет. Не исключено, что экран будет поддерживать технологию Touch ID. Новая камера с одной линзой сможет создавать отличные снимки, благодаря машинному обучению Apple.

Не исключено, что батареи в новом аппарате будут такие же мощные, как и в последних версиях iPhone.

Пока еще непонятно, как компания назовет новинку. Будет это iPhone 9 или iPhone SE 2. В пользу первой версии говорит то, что «девятка» станет преемником iPhone 8. Но назвать новый гаджет SE 2 имеет смысл, если Apple решит отказаться от серии с номерами.