Список программ для обязательной предустановки предложили расширить

Производителей электроники могут обязать предустанавливать на технику еще четыре отечественных приложения. Поправки подготовили в Минцифры. Обязательство само по себе новое и расширять его, считают представители этой сферы бизнеса, рано.

Изменения, предположительно, вступят в силу с 1 марта 2022 года. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на разработанные профильным министерством документы.

Речь идет о предустановке программы для чтения и прослушивания книг, онлайн-магазина, платформы конференц-связи и сервиса для музыки и радио. Поправки хотят внести в постановление правительства с перечнем технически сложных товаров, на которые следует устанавливать отечественное ПО.

В проекте не указаны категории продукции, на которую обяжут установить приложения. Названия последних тоже не обозначены. Отмечено, что конкретные продукты выберут по принципу их популярности, рассчитанной на основе ежегодного рейтинга Минцифры.

Новое регулирование, касающееся отечественного ПО, начало действовать в отрасли только в 2021 году. Производители полагают, что говорить о его расширении может быть рано.