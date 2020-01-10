Правозащитники обвинили Android в нарушении конфиденциальности

Правозащитная организация Privacy International разместила на сайте информацию о том, что предустановленные приложения на Android, которые невозможно удалить, способны несанкционированно собирать данные.

Например, они могут без ведома владельца смартфона получить доступ к микрофону и прослушивать разговоры, включать камеру и снимать видео, а также передавать данные о местонахождении устройства.

Правозащитники потребовали от Alphabet Inc., материнской компании Google, обеспечить уведомление пользователя об активности «вечных» приложений, запрос разрешения на их доступ к тем или иным функциям устройства и возможность удаления таких приложений.

«Конфиденциальность не может быть роскошью, предлагаемой только тем людям, которые могут себе это позволить», — процитировал «Царьград» сообщение Privacy International.