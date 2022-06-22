Правительство захотело создать российский магазин приложений

Правительство России внесло в Госдуму законопроект о создании российского магазина приложений для гаджетов. Документ предусматривает обязательную предустановку на все устройства в обязательном порядке. Документ доступен в электронной базе нижней палаты российского парламента.

В пояснительной записке говорится, что отечественный магазин приложений необходим в условиях санкционного давления, чтобы оставить для российских пользователей возможность скачать привычные сервисы и мессенджеры.

«В настоящее время в значительной степени ограничена работа иностранных магазинов приложений (Google Play, App Store), в связи с чем имеется риск прекращения их работы в Российской Федерации», — говорится в тексте документа.

Законопроект предусматривает, что российский магазин приложений должен предустанавливаться на все гаджеты. Через него пользователи смогут скачать приложения, включенные в перечень Минцифры.

Документ предусматривает внесение поправок в закон «О защите прав потребителей» и в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».