Правительство Венгрии осталось без аккаунта в Twitter

Twitter заблокировал официальный аккаунт правительства Венгрии. Об этом на своей странице в социальной сети написал официальный представитель правительства страны Золтан Ковач.

«Официальный аккаунт венгерского правительства приостановлен без предупреждения или объяснения. Это чрезвычайно интересно с учетом того, что Европейская комиссия по социальным сетям и защите данных публикует сегодня свой первый отчет о верховенстве закона. Кажется, что наконец-то наступил прекрасный новый мир, в котором технологические гиганты заставляют замолчать тех, кто придерживается разных мнений», — написал он.

Как сообщил RT, правительство Венгрии направило запрос в главный офис Twitter для получения объяснений блокировки.

Это не первый случай, когда социальная сеть занимается блокировкой или внутренней цензурой. Накануне администрация Twitter удалила из поиска аккаунт РИА «Новости». Пользователи, которые не были подписаны на эту страницу, теперь не могут ее найти ни в России, ни в других странах. До этого такая же участь постигла аккаунты RT и Sputnik.