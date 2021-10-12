Правительство Москвы и ФАС подписали договор о развитии цифровых технологий по регулированию цен

Правительство Москвы подписало с ФАС соглашение о сотрудничестве для развития цифровых технологий в сфере государственного регулирования цен. Договор заключили на Всероссийской тарифной конференции в Ялте.

Документ подписали заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики Владимир Ефимов и заместитель руководителя ФАС Сергей Пузыревский.

Цифровизация в России набирает обороты. Развивать ее — одна из приоритетных задач ФАС России на ближайшие годы.

Чтобы ускорить цифровизацию тарифного регулирования для страны, Федеральная антимонопольная служба использует в дальнейшем успешную практику Москвы.

Цифровизация в сфере тарифообразования — одно из стратегических направлений нашей работы. Мы уже давно работаем с коллегами из ФАС, что позволяет нам обмениваться опытом с регионами и перенимать лучшие практики Владимир Ефимов.

Он напомнил, что в 2021 году в Москве реализовали пилотный проект с применением электронных форм тарифных заявок в сферах холодного водоснабжения и водоотведения.

«На базе портала mos.ru нам удалось оцифровать процессы подачи тарифных заявок, создать хранилище документов и сформировать историю о ходе тарифной кампании», — подчеркнул Ефимов.

Что даст соглашение?

Подписанное соглашение позволит правительству Москвы и ФАС России усовершенствовать механизмы регулирования цен, повысить открытость и прозрачность принятия тарифных решений.

Вместе с тем это ускорит процессы цифровизации тарифного регулирования.

Символично, что соглашение с правительством Москвы подписано в рамках Всероссийской тарифной конференции, потому что одно из главных направлений концепции тарифного регулирования — это цифровизация Сергей Пузыревский.

Он объяснил, что темы, ставшие предметом обсуждения, находят свое практическое воплощение. И соглашение — один из первых важных шагов в этом направлении.

Опыт Москвы по цифровой трансформации обеспечит трансфер этих технологий на федеральный уровень и их включение в создаваемую Единую тарифную платформу, добавил Владимир Ефимов.