Правила пользования Twitter изменятся с 1 января

В частности, отношения с пользователями, проживающими за пределами США и ЕС будет регулировать не европейское, а американское законодательство. Для этого предоставлять услуги этим пользователям будет компания Twitter из Сан-Франциско. Ранее сервис предоставляла ее дочерняя структура — Twitter International Company из Ирландии.

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Также соцсеть создала блог, посвященный конфиденциальности, — Twitter Privacy Center. На этом ресурсе пользователям будут рассказывать о мерах по защите их личных данных и нарушениях, допущенных в этой сфере.

«Мы считаем, что вы должны знать, какие данные мы собираем о вас, как их используем, а также, что у вас должен быть реальный контроль над тем и над другим», — заявили в компании.

Одно из заметных нововведений, которые сервис решил запустить немного раньше, — это удаление аккаунтов, неактивных в течение полугода.

Об удалении неактивных профилей (то есть тех, в которые не заходили шесть месяцев и более) компания заявила в конце ноября. Чтобы сохранить свою страницу, нужно войти в свой аккаунт до 11 декабря 2019 года, при этом публиковать что-либо необязательно, объясняли в компании.

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После критики пользователей Twitter отказался от этой инициативы. Пресс-служба пояснила, что удалять неактивные учетные записи хотели только в ЕС из-за особенностей местного законодательства. Однако и там сервис не учел, что в итоге исчезнут микроблоги умерших пользователей. В Facebook, к примеру, для этого случая есть возможность сделать страницу мемориальной, зафиксировав ее в текущем виде.

«Мы не будем удалять неактивные учетные записи, пока не создадим новый способ их увековечивания», — пообещали в Twitter.