Правила движения для беспилотных летательных аппаратов появятся в России

Председатель Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев сообщил, что Минтранс России разработал проект Концепции интеграции беспилотных воздушных судов в единое воздушное пространство нашей страны.

В настоящий момент законодательство запрещает проведение совместных полетов беспилотных и пилотируемых воздушных судов в России. Для осуществления таких полетов был разработан соответствующий закон, издание которого планируется уже в этом году, пишет «Парламентская газета».

Реализация инициативы в период с 2020 по 2026 годы включает проведение ряда научно-исследовательских и конструкторских работ. Помимо прочего, специалисты проверят новые технологии в местах интеграционного тестирования, спроектируют и отработают сценарии полетов на современных моделирующих комплексах.