Пранкер Вован рассказал, как разыгрывает политиков через Telegram

Пранкер Владимир Кузнецов (Вован) часто записывает разговоры с политиками через Telegram. Если установить мессенджер на компьютер, он становится удобным средством для розыгрышей.

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«Мы очень любим, когда нам предлагают поговорить по Telegram. Он устанавливается на компьютер, а с него очень легко записать беседу. Ставишь программу записи, и получается прекрасный диалог с человеком, который думает, что говорит по защищенному каналу», — рассказал Вован радио Sputnik.

Он отметил, что иногда качество связи в Telegram намного лучше, чем по телефону. Благодаря этому получаются качественные пранки.

По словам Кузнецова, политические деятели опасаются прослушки, но забывают про такую функцию, как запись звонков. При этом далеко не все политики соглашаются пообщаться в мессенджере.

«У них несколько другая система коммуникаций. Они через мессенджеры говорят только с близкими людьми. Политик не будет говорить по мессенджеру не со своими друзьями. Это не по протоколу», — пояснил он.

Владимир Кузнецов и Алексей Столяров (Лексус) стали популярными благодаря телефонным розыгрышам. Пранкеры звонят известным людям, представляются кем-то знаменитым и пытаются развести собеседника на эксклюзивную информацию.