Пранкер добился блокировки страницы главы в Instagram при помощи поддельного некролога

Глава Instagram Адам Моссери лишился доступа к своей странице в социальной сети. Блокировки добился один из пранкеров, который отправил сообщение администрации сервиса, что топ-менеджер умер. В таких случаях в Instagram проводится мемориализация страницы. После этого вход в профиль блокируется, а остальные пользователи видят баннер со словами «Светлая память». Подробности истории сообщил портал Motherboard.

Как пояснил сам пранкер, он направил в адрес поддержки Instagram несколько электронных писем, чтобы добиться блокировки страницы Моссери. В ответ у него попросили свидетельство о смерти, некролог или новость с указанием имени и фамилии топ-менеджера. В результате он направил им ссылку на фейковый сайт, где разместил некролог о смерти Моссери.

«Мне кажется смешным, что Instagram позволяет таким вещам вообще происходить на своей платформе. Они могли сами проверить информацию, чтобы не допускать подобных вещей», — заявил пранкер.

В администрации платформы подтвердили, что действительно блокировали аккаунт топ-менеджера. Но все произошло еще в сентябре, а возникшую проблему быстро решили.

Но по словам пранкера, некоторые пользователи лишены возможности быстро восстановить свои аккаунты. Он отметил, что на платформе есть целая сетка злоумышленников, которые блокируют аккаунты по заказу, отправляя в поддержку поддельные некрологи.

«Обычным пользователям, чьи аккаунты попали заморозили требуется несколько дней, а может быть, и недель, чтобы доказать, что они живы», — пояснил собеседник журналистов.

Для того, чтобы не стать жертвой мошенников пользователям Instagram посоветовали заархивировать хотя бы одну личную фотографию на странице, чтобы в случае блокировки подтвердить, что они являются пользователями этой страницы.