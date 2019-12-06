Позвонить с таксофона на российский мобильный телефон теперь можно бесплатно

Плата за звонки на мобильные телефоны Российской Федерации с таксофонов универсальных услуг связи отменена. Об этом сообщила пресс-служба «Ростелекома».

С 15 ноября 2019 года ПAO «Ростелеком» отменило плату за телефонные звонки на все номера мобильных телефонов страны с таксофонов универсальных услуг связи.

«Таксофоны универсальных услуг связи выполняют социальную функцию — это до сих пор единственное средство связи во многих отдаленных и труднодоступных населенных пунктах», — подчеркнул президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский.

Правила пользования таксофоном универсального обслуживания:

1. Снимите трубку таксофона

2. Для совершения бесплатного звонка на стационарный телефон, вызова экстренных служб или звонка на мобильный телефон наберите номер:

Для местного вызова — наберите номер телефона

Для внутризонового вызова — наберите 8 (код зоны нумерации) номер телефона 8-ABC-XXX-XXXX

Для междугороднего вызова — наберите 8 (код оператора) (код зоны нумерации) номер телефона 8-55-ABC-XXX–XXXX

Для вызова абонента мобильной связи — 8 (код оператора) номер телефона 8-DEF-XXX–XXXX

3. Услышав ответ абонента, нажмите спецкнопку или кнопку «ответ»

4. После окончания разговора повесьте трубку.

ABC — обозначение кода зоны нумерации, DEF — обозначение телефонного кода оператора мобильной связи.