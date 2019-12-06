  • Позвонить с таксофона на российский мобильный телефон теперь можно бесплатно

    06 декабря 2019, 15:13

    Юлия Смирнова

    Плата за звонки на мобильные телефоны Российской Федерации с таксофонов универсальных услуг связи отменена. Об этом сообщила пресс-служба «Ростелекома».
    Позвонить с таксофона на российский мобильный телефон теперь можно бесплатно

    С 15 ноября 2019 года ПAO «Ростелеком» отменило плату за телефонные звонки на все номера мобильных телефонов страны с таксофонов универсальных услуг связи.

    «Таксофоны универсальных услуг связи выполняют социальную функцию — это до сих пор единственное средство связи во многих отдаленных и труднодоступных населенных пунктах», — подчеркнул президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский.

    Правила пользования таксофоном универсального обслуживания:

    1. Снимите трубку таксофона

    2. Для совершения бесплатного звонка на стационарный телефон, вызова экстренных служб или звонка на мобильный телефон наберите номер:

    • Для местного вызова — наберите номер телефона
    • Для внутризонового вызова — наберите 8 (код зоны нумерации) номер телефона 8-ABC-XXX-XXXX
    • Для междугороднего вызова — наберите 8 (код оператора) (код зоны нумерации) номер телефона 8-55-ABC-XXX–XXXX
    • Для вызова абонента мобильной связи — 8 (код оператора) номер телефона 8-DEF-XXX–XXXX

    3. Услышав ответ абонента, нажмите спецкнопку или кнопку «ответ»

    4. После окончания разговора повесьте трубку.

    ABC — обозначение кода зоны нумерации, DEF — обозначение телефонного кода оператора мобильной связи.

    Позвонить с таксофона на российский мобильный телефон теперь можно бесплатно | Изображение 1
    Источник фото: Ростелеком