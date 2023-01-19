Технологии 19 января 2023, 15:20 Позиция Минцифры по вопросу блокировки YouTube в России осталась прежней Шадаев: позиция Минцифры по блокировке YouTube неизменна, в этом нет необходимости YouTube

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В Минцифры по-прежнему считают, что в блокировке видеохостинга YouTube в России нет необходимости, заявил глава ведомства Максут Шадаев. В этом вопросе позиция министерства остается неизменной, сообщил ТАСС.

«Позиция Минцифры по блокировке YouTube не изменилась», — подчеркнул Шадаев.

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Ранее глава министерства не раз говорил о том, что в России не планируют блокировать работу видеохостинга. В частности, он упоминал об этом на встрече с журналистами 28 сентября.

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Вопрос блокировки YouTube не обсуждается и в Госдуме. Об этом сообщил РИА «Новости» глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн. По его словам, в стране нужно создать сильные отечественные аналоги, которые могли бы составить конкуренцию сервису.

Гендиректор холдинга «Газпром-медиа» Александр Жаров в интервью РБК отметил, что вопрос о блокировке YouTube могут поднять при условии, если видеохостинг будет систематически и осознанно нарушать российское законодательство.