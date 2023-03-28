Технологии 28 марта 2023, 01:17 Поврежденный «Союз МС-22» вернут на Землю без космонавтов Роскосмос: поврежденный «Союз МС-22» вернется на Землю без космонавтов 28 марта РИА «Новости»

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Космический корабль «Союз МС-22» с неисправной системой охлаждения вернется с МКС на Землю без экипажа. Это случится 28 марта, сообщил Роскосмос.

Планируется, что корабль отстыкуется от модуля «Рассвет» в 12:57 по московскому времени. Посадка ожидается в 14:45 по московскому времени в казахстанской степи юго-восточнее города Жезказган.

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На борту корабля на Землю вернут 218 килограммов грузов, в числе которых результаты научных экспериментов и оборудование станции для анализа или повторного использования. Порядка 100 килограммов «мусора» утилизируются вместе с бытовым отсеком, который сгорит в атмосфере.

На «Союзе» на Землю вернется мягкая игрушка-талисман больных раком детей Скифенок, рассказала РИА «Новости» президент фонда Unity Алена Кузьменко.

Ранее Роскосмос сообщил, что российский грузовой корабль «Прогресс МС-22» отвел МКС от столкновения с космическим мусором. Это стало вторым маневром российского корабля для спасения станции от столкновения с объектами на орбите.