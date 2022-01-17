Потребление газа вместо бензина захотели увеличить в России ради экономии и экологии

Объем потребления природного газа в качестве моторного топлива планируют повысить в России. Показатель для городов-участников федерального проекта «Чистый воздух» скорректируют Минэнерго совместно с регионами. Такие данные следуют из протокола совещания у вице-премьера Виктории Абрамченко, их привели «Известия».

В Минэнерго подтвердили, что ведомство не исключает возможности увеличения показателя для регионов. Конкретные объемы проработают дополнительно.

«Конкретные объемы увеличения потребления будут проработаны дополнительно, в кооперации с региональными властями. Достижение целевых показателей может происходить как за счет выпуска новой техники, так и благодаря переводу транспорта на газ», — пояснили в Минэнерго.

Эксперты полагают, что объемы можно увеличить на 30%. В настоящее время стоимость заправки полного бака легкового автомобиля бензином составляет полторы-две тысячи рублей, а метаном — 400 рублей.

Наиболее существенный рост показателей должны дать городской пассажирский транспорт, такси, коммунальная техника. Так появится база для дальнейшего роста — постепенно на метан начнут переходить транспортные компании, коммерческая логистика, автопарки крупных компаний.