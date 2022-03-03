Из-за закрытия европейского воздушного пространства для российских самолетов фактически нарушились логистические цепочки, по которым в Россию ввозилась электроника. Дистрибуция гаджетов стала практически невозможной. Об этом написала газета «Известия».

По словам участников рынка, действовавшая до сих пор логистическая схема предполагала, что электронику из Китая завозят сначала в Европу, а затем на автомобиле или на самолете доставляют в Россию. Однако после объявления нового пакета санкций против РФ и введения ответных мер Москвой перемещение товаров между Западной Европой и Россией стало фактически невозможным.

По прогнозу аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, восстановления логистических цепочек можно ожидать не раньше сентября этого года, когда грузопотоки пойдут через не конфликтующие с Россией страны. Он предупредил, что до этого возможны лишь ограниченные поставки.

Проблемы с логистикой и сильная волатильность рубля, в частности, привели к заморозке поставок и продаж продукции Apple в России. Эксперты отмечают, что даже в случае полного ухода его из России без iPhone пользователи не останутся. Гаджеты американской компании, скорее всего, будут продаваться в магазинах, однако ввозить их в стану будут по «серым» схемам.

На фоне обострения ситуации на Украине компания ограничила для России работу Apple Pay, а затем и закрыла продажу своих гаджетов в официальном онлайн-магазине в РФ. Кроме того, Apple решила прекратить весь экспорт в Россию.

Утром 2 марта официальные магазины Apple re: Store по всей России не открылись, позже управляющая компания Inventive Retail Group назвала это временной мерой. Там отметили, что закрытие было связано с необходимостью оценить bnеfwb., ссложившуюся на рынке в России.