Последние тенденции в digital-технологиях обсудили на конференции в Москве

Представители рынка, компаний-рекламодателей и эксперты встретились на четвертой ежегодной конференции «Эффективные визуальные коммуникации». О тенденциях в digital-технологиях — в материале «360».

В Москве оценили, как изменились особенности наружной рекламы в 2020 году. На 4-й ежегодной конференции «Эффективные визуальные коммуникации» представители рынка и эксперты обсудили, как сделать так, чтобы инвестиции в так называемую Оut of home рекламу снова начали расти.

«Приходится реагировать на достаточно серьезные вызовы, которые происходят именно для наружной рекламы. В период пандемии произошло серьезное падение трафика и сейчас идет восстановление и возвращение клиентов. Что еще важно — это возвращение доверия клиентов к наружке как к эффективному каналу коммуникаций», — отметил директор рекламного холдинга в направлении Оut of home Дмитрий Грибков.

Реклама как эффективный канал коммуникации — это, в первую очередь, продукт, оснащенный самыми современными digital-технологиями. Федеральный оператор наружной рекламы MAER предлагает клиентам разработку собственной технологии offline-to-online. Рекламный контент транслируется на смартфоны потенциальных покупателей прямо с цифровых медиафасадов.

«Уезжают на дачу, едут, закупаются, пересаживаются с метро на каршеринг, на личные автомобили. Мы, поскольку наши конструкции находятся на всех вылетных магистралях, на всех пробочных местах, мы видим, что у нас трафик растет», — рассказал заместитель генерального директора MAER по продажам Алексей Суховилин.

В условиях пандемии компания MAER подготовила для клиентов целый ряд кейсов. Благодаря вариации стоимости, скидкам и индивидуальному подходу возможность разместить свою рекламу на цифровых фасадах теперь есть у представителей как крупного, так среднего и малого бизнеса.