Корабль SpaceX с астронавтами едва не столкнулся с неизвестным объектом после старта

Запуск на МКС четырех астронавтов NASA на борту ракеты SpaceX Crew Dragon чуть не закончился сразу после старта. Как сообщило издание Futurism, корабль мог столкнуться с неизвестным объектом на орбите.

Официальный представитель NASA Келли Хамфрис заявила, что времени на маневр для уклонения у экипажа не было, поэтому руководство потребовало от астронавтов срочно надеть скафандры на случай столкновения.

«Угроза была достаточно близка и времени на расчеты для проведения маневра у экипажа не было. Поэтому астронавтам приказали надеть скафандры из соображений предосторожности», — заявила она.

Издание Daily Mail опубликовало видео с неизвестным объектом, который находился недалеко от корабля Space X. Видео с несостоявшимся столкновением попало в трансляцию.

На одиннадцатой секунде видно, как что-то круглое пролетает в опасной близости от ракеты.

Представитель космических войск США Эрин Дик заявила, что информация о возможном столкновении в NASA поступила из Пентагона через семь часов после старта корабля.

«После анализа мы определили, что угрозы столкновения не было. Борт и экипаж опасности не подвергались», — подчеркнула она.

По словам представителя Пентагона неизвестный объект пролетел в 45 километрах от космического челнока. По предварительным данным, это могли быть остатки космического мусора, которого много на орбите. Но точного подтверждения этой информации нет.

Пилотируемый космический корабль Space Crew Dragon пристыковался к Международной космической станции в минувшую субботу, 24 апреля. Он доставил на станцию двух астронавтов NASA Шейн Кимброу и Меган Макартур, представителя Европейского космического агентства Тома Песке и астронавта Японского агентства аэрокосмических исследований Акихико Хосидэ. Для корабля Crew Dragon это второй регулярный рейс на МКС.