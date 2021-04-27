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    27 апреля 2021, 00:43

    Корабль SpaceX с астронавтами едва не столкнулся с неизвестным объектом после старта

    Анатолий Минкин

    Запуск на МКС четырех астронавтов NASA на борту ракеты SpaceX Crew Dragon чуть не закончился сразу после старта. Как сообщило издание Futurism, корабль мог столкнуться с неизвестным объектом на орбите.

    Официальный представитель NASA Келли Хамфрис заявила, что времени на маневр для уклонения у экипажа не было, поэтому руководство потребовало от астронавтов срочно надеть скафандры на случай столкновения.

    «Угроза была достаточно близка и времени на расчеты для проведения маневра у экипажа не было. Поэтому астронавтам приказали надеть скафандры из соображений предосторожности», — заявила она.

    Издание Daily Mail опубликовало видео с неизвестным объектом, который находился недалеко от корабля Space X. Видео с несостоявшимся столкновением попало в трансляцию.

    На одиннадцатой секунде видно, как что-то круглое пролетает в опасной близости от ракеты.

    Представитель космических войск США Эрин Дик заявила, что информация о возможном столкновении в NASA поступила из Пентагона через семь часов после старта корабля.

    «После анализа мы определили, что угрозы столкновения не было. Борт и экипаж опасности не подвергались», — подчеркнула она.

    По словам представителя Пентагона неизвестный объект пролетел в 45 километрах от космического челнока. По предварительным данным, это могли быть остатки космического мусора, которого много на орбите. Но точного подтверждения этой информации нет.

    Пилотируемый космический корабль Space Crew Dragon пристыковался к Международной космической станции в минувшую субботу, 24 апреля. Он доставил на станцию двух астронавтов NASA Шейн Кимброу и Меган Макартур, представителя Европейского космического агентства Тома Песке и астронавта Японского агентства аэрокосмических исследований Акихико Хосидэ. Для корабля Crew Dragon это второй регулярный рейс на МКС.