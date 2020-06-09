Рогозин рассказал о насмешках над Роскосмосом после пуска Crew Dragon

После успешного полета американских астронавтов до МКС на корабле Crew Dragon «Роскосмос» услышал в свой адрес только насмешки вместо благодарности за доставку американских астронавтов на «Союзах». Об этом заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

«Когда же нашим партнерам все-таки удалось провести успешное испытание своего корабля, ничего кроме шуток и насмешек в наш адрес мы не услышали, хотя уместно было бы поблагодарить наш „Союз“, его советских разработчиков и российских инженеров, которые в последние годы продолжали модернизировать этот самый надежный в мире пилотируемый корабль», — написал Рогозин в своей колонке в журнале Forbes.

Он отметил, что американцам уместнее было бы поблагодарить Россию за то, что та «не поддалась эмоциям» и не запретила американским астронавтам летать на «Союзе» в ответ на персональные и секторальные санкции со стороны США.

«Батутом, по разошедшейся моей метафоре, американцам так и не пришлось воспользоваться — мы продолжили доставку их астронавтов в космос», — указал Рогозин.

«Америка — очень большая страна. А большая страна должна быть великодушной и благородной. Но никаких слов благодарности или профессионального благородного отклика со стороны американцев некоторые из моих коллег (не я, конечно — после работы послом России при НАТО иллюзий относительно партнеров не осталось) так и не получили, хотя вполне могли на это рассчитывать», — написал глава госкорпорации.

Рогозин высказал мнение, что пуском Crew Dragon Илон Маск также насолил соотечественникам из компании Boeing, начав испытания раньше них.

Ранее сообщалось, что Рогозин передал свой аккаунт в Тwittеr «Роскосмосу».