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    20 августа 2021, 01:34

    Поселок из ХМАО победил в конкурсе «Лучшая муниципальная практика»

    Арина Бобкова

    Поселок Березово (ХМАО) победил в конкурсе «Лучшая муниципальная практика». Власти Березово представили проект освещения поселка. Об этом сообщило URA.ru.

    Уличное освещение в поселке регулируется в автоматическом режиме. Благодаря специально разработанной программе и системе умного освещения власти поселка успешно экономят бюджет населенного пункта.

    «Мы заключили энергосервисный контракт с „Ростелекомом“ на семь лет. Компания заменила все уличное освещение в муниципалитете на светодиодные светильники. Теперь оно регулируется автоматически, что позволяет экономить бюджет», — рассказал глава Березово Дмитрий Чупров.