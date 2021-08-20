Поселок из ХМАО победил в конкурсе «Лучшая муниципальная практика»

Поселок Березово (ХМАО) победил в конкурсе «Лучшая муниципальная практика». Власти Березово представили проект освещения поселка. Об этом сообщило URA.ru.

Уличное освещение в поселке регулируется в автоматическом режиме. Благодаря специально разработанной программе и системе умного освещения власти поселка успешно экономят бюджет населенного пункта.

«Мы заключили энергосервисный контракт с „Ростелекомом“ на семь лет. Компания заменила все уличное освещение в муниципалитете на светодиодные светильники. Теперь оно регулируется автоматически, что позволяет экономить бюджет», — рассказал глава Березово Дмитрий Чупров.