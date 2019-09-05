Портал «Монитор мэра» запустили в Петропавловске-Камчатском

«Монитор мэра» представляет собой первую облачную индустриальную IoT-систему, с помощью которой можно следить и управлять работой муниципальных служб города. Компания SberCloud (облачная платформа Группы «Сбербанк») представила систему 5 сентября, во время проведения Восточного экономического форума во Владивостоке.

«С помощью „Монитора мэра“ можно ставить задачи по уборке города, вывозу мусора, очистке улиц и дорог от снега, а также контролировать их выполнение. В системе в режиме реального времени отображается работа техники и всех средств механизации: геолокация, скорость движения, пробег и загруженность, работа оборудования», — рассказали в компании.

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Отмечается, что на портале также будут фиксировать обращения граждан касательно качества выполненной уборки. В целом новая система позволит сократить затраты на топливо до 40%.

Разработчики предусмотрели и такой вопрос, как изменяющиеся погодные условия в Петропавловске-Камчатском. Часто зимой в городе выпадает большое количество снега, который не всегда успевают убрать.

«Неубранный вовремя снег может привести к коллапсу городской инфраструктуры: блокировке работы транспорта и машин экстренных служб, как следствие — остановке предприятий», — отметили в SberCloud.

В связи с этим в «Монитор мэра» включили так называемые «блоки погоды». С их помощью можно быстро менять сценарии уборки и задавать новые.

По словам генерального директора компании SberCloud Александра Сорокоумова, новый портал является высокотехнологичным, но доступным решением. Его внедрение не потребует больших затрат, так как разработано в облаке компании, что позволяет развернуть систему в любой точке страны.

«Мы считаем, что „Монитор мэра“ поможет реализации в Камчатском крае и других регионах России таких национальных проектов, как „Безопасные и качественные автомобильные дороги“, „Жилье и городская среда“, „Цифровая экономика“, — улучшит работу муниципальных служб, что в конечном счете повысит качество жизни людей», — отметил Сорокоумов.

Система разработана совместно с крупнейшим российским производителем дорожно-коммунальной техники «Меркатор холдингом». Как подчеркнул директор по инновациям компании Павел Теплов, сейчас настал момент, когда формируются основы IoT-рынка.

«В момент его становления важно задать критерии качества и базовые принципы работы, чтобы рынок изначально развивался в правильном русле, создать своего рода эталонную модель, к которой надо стремиться. Решение „Монитора мэра“ задает стандарты качества, на которые будут ориентироваться не только наши клиенты, но и весь рынок», — сказал Теплов.