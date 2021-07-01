01 июля 2021, 14:24
Porsche анонсировала новый купе-кроссовер Cayenne Turbo GT
Уже в начале 2022 года поклонники немецкого производителя Porsche смогут приобрести новинку Cayenne Turbo GT стоимостью от 13 миллионов рублей, сообщил SpeedMe.
В автомобиле встроен двигатель V8 с двумя турбинами, его объем — 4 литра. Новый Cayenne Turbo GT развивает скорость до 96 км/ч всего за 3,1 секунды.
Благодаря более низкой подвеске, чем у Turbo Coupe, а также 22-дюймовым колесам и нестандартным шинам, автомобиль может держаться на дороге уверенно и безопасно, рассказало ИА Nation News.