Porsche анонсировала новый купе-кроссовер Cayenne Turbo GT

Уже в начале 2022 года поклонники немецкого производителя Porsche смогут приобрести новинку Cayenne Turbo GT стоимостью от 13 миллионов рублей, сообщил SpeedMe.

В автомобиле встроен двигатель V8 с двумя турбинами, его объем — 4 литра. Новый Cayenne Turbo GT развивает скорость до 96 км/ч всего за 3,1 секунды.

Благодаря более низкой подвеске, чем у Turbo Coupe, а также 22-дюймовым колесам и нестандартным шинам, автомобиль может держаться на дороге уверенно и безопасно, рассказало ИА Nation News.