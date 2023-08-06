Технологии 06 августа 2023, 09:42 Порядка 70 компаний по производству дронов появились в России Вице-премьер Белоусов: около 70 российских компаний стали производителями БПЛА Unsplash

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В России около 70 отечественных компаний стали производителями беспилотных авиационных систем, из них 20 крупных. Об этом сообщил вице-премьер Андрей Белоусов на «Архипелаге-2023» .Его слова привело РИА «Новости».

Белоусов указал, что в следующем году Россия должна выйти на цифру производства порядка 18 тысяч крупных и средних беспилотников. Это число не учитывает беспилотники весом менее килограмма, которых будут десятки тысяч.

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«У нас порядка 70 производителей, из них около 20 крупных», — рассказал он.

Белоусов подчеркнул, что в стране начали разрабатывать нормативную базу для оперативной сертификации российских БПЛА.

«Работаем над тем, чтобы максимально сократить время сертификации. Эта работа должна дать результат уже в следующем году», — указал вице-премьер.

Замглавы Росавиации Андрей Добряков заявил, что России на первоначальном этапе нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» нужно минимум 100 тысяч операторов БПЛА из расчета один оператор — один зарегистрированный дрон.