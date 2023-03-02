Технологии 02 марта 2023, 16:02 Попытки вмешаться в работу госсистем России с помощью цифровых технологий участились — Медведев Зампред Совбеза Медведев: цифровые технологии используют для вмешательства в госсистемы РФ РИА «Новости»

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Противники России все чаще стали предпринимать попытки вмешаться в работу финансовых и государственных систем, используя цифровые технологии. Межведомственная комиссия Совета безопасности РФ в связи с этим занялась темой кибербезопасности, заявил заместитель председателя Совбеза страны Дмитрий Медведев. Его процитировал ТАСС.

Медведев выступил на совещании по вопросу «О мерах по обеспечению информационной безопасности и технологической независимости критической информационной инфраструктуры атомной отрасли».

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«Очевидно, что наши противники все чаще пытаются вмешиваться в работу государственных и финансовых систем, которыми управляют при помощи цифровых технологий», — сказал он.

Зампред Совбеза обратил внимание, что противодействие возникающим угрозам должно быть комплексным.

Межведомственная комиссия, добавил Медведев, занимается темой безопасности, учитывая весь спектр существующих проблем.