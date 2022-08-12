Популярные во Франции смартфоны Wiko появились в России

Вслед за китайскими брендами на российский рынок смартфонов пришел французский. Телефоны от Wiko начали продавать в «М.Видео — Эльдорадо», а до конца августа они поступят в «Мегафон», сообщили «Известия».

«Это едва ли не первый бренд смартфонов, который выходит на рынок РФ после начала санкционной кампании и прекращения поставок ведущими мировыми производителями», — отметил близкий к партнерам производителей электроники источник издания.

Бренд Wiko основали в Марселе, но в 2017 году его приобрела китайская компания Tinno Mobile Technology. В прошлом году устройства этой марки вошли в топ-5 продаж во Франции, забрав 5% рынка. Узнаваемость бренда консалтинговая компания Canalys оценила в 72%.

В «М.Видео — Эльдорадо» доступна модель Wiko Т3, скоро появятся и другие, а также наушники и аксессуары. Технику этого бренда отнесли к ценовой категории 10–15 тысяч рублей. Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин предупредил, что смартфоны Wiko не отличаются никакими особыми характеристиками, однако и нареканий к ним почти нет.

Ретейлерам удалось нарастить поставки гаджетов, вернув их к показателям на начало 2022 года. По итогам первого полугодия лидерами продаж стали китайские бренды.