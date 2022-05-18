В то время как зарубежные соцсети уходят из России, закономерно растет популярность «ВКонтакте». Недавно зафиксирован рекорд: 50 миллионов пользователей за день. Резкий приток аудитории создал для соцсети новые вызовы и вдохновил на дальнейшее развитие. На Российском интернет-форуме SEO-специалист «ВКонтакте» Марина Краснова рассказала «360», что меняется в работе сети и какие сервисы пользуются наибольшим спросом.

Клипы

На платформе появляется много новых авторов, подключается все больше сообществ различных тематик. Люди активнее пользуются видеозвонками. Большой интерес вызывают клипы.

«Когда мы запускали вертикальные короткие видео, думали, что они будут востребованы у молодежи. Это было, когда началась пандемия, все перешли в удаленный формат, и мы поняли, что надо дать молодежи возможность развлекаться в соцсети. Оказалось, что мы, благодаря массовой аудитории, привлекли и более взрослое поколение, которое теперь „залипает“ в клипах „ВКонтакте“», — рассказала Мария Краснова.

По ее словам, «ВКонтакте» анонсировала несколько направлений поддержки авторов, в том числе авторов клипов. Аудитории предлагают инструменты, которые поддерживают их возможность творить, создавать контент, привлекать аудиторию в то, чем они занимаются.

На площадке популярны все тематики, в лидерах традиционно развлечения. Марина Краснова призналась, что лично ей хотелось бы чаще видеть на платформе короткие видео и контент про путешествия — куда поехать и что посмотреть. Это востребовано, заверила она.

Программы монетизации

У блогеров популярны монетизационные программы. Монетизация подключается по заявке, предоставляются подробные инструкции. А если все же есть вопросы, можно обратиться в поддержку, и человека тут же переключат на горячую линию, где его проконсультируют более предметно.

Компания выделила специальную команду для общения с вновь подключившейся аудиторией.

«Мы консультируем, помогаем вспомнить инструменты, которыми блогеры раньше пользовались. Собираем обратную связь очень активно. Для нас большой вызов — реализовать все потребности и задачи новой аудитории — авторов и бизнеса. Чтобы с нами было удобно, просто и легко», — поделилась эксперт.

Источник фото: телеканал «360»

Рекомендации

«Сейчас основное внимание сосредоточено в ленте новостей: это рекомендательная лента, лента по подпискам. Мы стараемся развивать рекомендации, чтобы пользователь пришел и сразу видел ту информацию, которая ему нужна», — сообщила SEO-специалист.

Рекомендательные системы «подкидывают» наверх уникальный контент, который набирает много просмотров и публикаций. «ВКонтакте» долго отлаживала механизмы для новых авторов, чтобы уже на старте они получали больший охват и находили свою аудиторию — нишевую или массовую.

Чат-боты и мини-приложения

В поддержку поступает много вопросов о чат-ботах. Компании и блогеры хотят оптимизировать процесс общения по стандартным вопросам к сообществу, и «ВКонтакте» прислушивается к их потребностям.

Активно развиваются мини-приложения — на эту тему тоже возникает много вопросов: как стать разработчиком, как подключить доставку, оплатить товар.

«На это есть спрос, есть интерес», — заключила Марина Краснова.

Источник фото: телеканал «360»

Нововведения

Приложение сейчас меняется очень быстро, отметила Краснова.

«Многие пользователи заметили, что изменились кнопки в таб-баре мобильного приложения: рядом с лентой, сообщениями и клипами появился раздел „Видео“, потому что мы поняли, что это растущий, востребованный формат. Чтобы проще было находить и взаимодействовать, мы показали пользователям, что можно смотреть видео у нас», — отметила Марина Краснова.

Упрощаются интерфейсы, убираются лишние элементы. При этом команда «ВКонтакте» всегда ориентируется на обратную связь с аудиторией.

Буквально накануне команда «ВКонтакте» запустила отдельное приложение «Мессенджер», где можно общаться с друзьями из соцсети, заводить новые контакты и чаты.

«Это тоже ответ на запросы аудитории. Растет спрос на отдельные сценарии, конкретное выполнение различных функций, возможностей, и мы ориентируемся: оперативно запустили „Клипы“ — отдельное мобильное приложение, „ВК Звонки“ — возможность общаться вне соцсети, но в том числе с друзьями из соцсети», — подчеркнула Краснова.

Развиваются партнерские программы, уникальные технологии видео-конференц-связи. Сложность в том, что «ВКонтакте» пользуются люди всех возрастов и, по признанию Красновой, сложно выделить ядро, на которое стоит ориентироваться. Поэтому цель — угадать все желания и закрыть все запросы массовой аудитории.

«Мы достаточно гибкие и в последние годы набрали хороший темп по запускам. Хотим стать № 1 в России по аудитории и по времени, которое пользователь проводит на платформе. Чтобы все задачи, возникающие в онлайне, человек мог у нас решить», — призналась SEO-специалист.

Мощности у «ВКонтакте» хватит, уверена она.