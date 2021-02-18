Популярность Clubhousе сравнили с цепной реакцией в атомной бомбе

Соцсеть Clubhouse набрала такую популярность в России, что мошенники создают ее «клоны» и продают приглашения. Как дальше будет развиваться этот сервис, предположил интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев, сообщило радио Sputnik.

«Думаю, Clubhouse будет развиваться, его функционал будет копироваться в других социальных сетях. Потому что это попадание в десятку. Он, наверняка, появится в том или ином виде в Facebook, во „ВКонтакте“, в мессенджерах, например, в том же Telegram. Все начнут пытаться ухватить эту нишу», — спрогнозировал он.

По его мнению, Clubhouse как явление останется в любом случае. Как случилось, например, с ЖЖ.

Взрывной рост популярности Clubhouse объясняется простой математикой. Каждый новый пользователь приглашает двух других и более, подобное увеличение аудитории напоминает «цепную реакцию в атомной бомбе». Соответственно, приложение действительно попало в точку, зацепило пользователей новизной и простотой, минимализмом, практически отсутствием какого-либо функционала.

Пока неизвестно, насколько долго Clubhouse пробудет на пике популярности.

Развитие Clubhouse приведет к появлению нового измерения в онлайн-пространстве, допустил Мариничев. Хайп, наложенный на технологическую новизну и новую социальную инженерию, может привести к рождению еще более замысловатого сервиса.

Clubhouse — социальная сеть, основанная на общении голосом. Разговоры в ней не записываются и не распространяются дальше.