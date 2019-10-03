Попавшие на МКС со второго раза космонавты вернулись на Землю

Аппарат приземлился в 147 километрах к юго-востоку от города Жезказгана в Казахстане. Все операции по спуску с орбиты и приземлению контролировали специалисты группы управления российского сегмента МКС в ЦУП.

«Союз МС-12» через несколько часов возвратится на Землю Подробнее

Вернувшийся на Землю экипаж чувствует себя хорошо.

«Союз МС-12» отстыковался от Международной космической станции в 10:37 в четверг, 3 октября. При снижении он разделился на спускаемый аппарат и бытовой отсек. Последний сгорел в плотных слоях атмосферы.

Хаззаа аль-Мансури стал первым космонавтом из Объединенных Арабских Эмиратов. На МКС он провел семь дней. Овчинин и Хейг должны были попасть на станцию 11 октября прошлого года. Но во время полета произошла нештатная ситуация. У ракеты-носителя «Союз-ФГ» произошло разделение первой и второй ступеней. Экипаж эвакуировался в спасательной капсуле на Землю. Ни Овчинин, ни Хейг не пострадали. Они вернулись обратно после 203 дней, проведенных на МКС.

На станции остался экипаж под командованием итальянского астронавта Луки Пармитано, российских космонавтов Александра Скворцова и Олега Скрипочки и астронавтов NASA Эндрю Моргана, Кристины Кук и Джессики Меир.