«Попали в западню»: эксперт заверил, что Apple уже не сможет удивить покупателей

СМИ: Apple готовит бюджетный iPhone ради нового захвата рынка Подробнее

Эксперт заявил, что Apple столкнулась с ситуацией, когда уже ничем не может удивить покупателей, поскольку все известно, что она может представить на очередной презентации.

Так, в новых продуктах компания установит систему трех камер и сканер отпечатка пальца. Однако все эти технологии и принципиальные инновации уже есть либо в других аппаратах Apple, либо у конкурентов. По словам специалиста, им «нужно сделать либо очень круто, либо не делать вообще».

Соловьев также добавил, что стоимость продукции также никого не удивит, поскольку компания работает в дорогом сегменте. При этом ей приходит сокращать объемы поставки и пересматривать количество отгрузок в сторону понижения, чтобы держаться на плаву.

«Сейчас сложилась странная ситуация, чтобы ни предлагали Apple, как бы они ни старались удивить — все уже есть у конкурентов. Все эти камеры, сенсоры и гибкие экраны уже используются. Они сейчас попали в такую западню, поскольку им нужно удивить рынок для того, чтобы продажи продолжали расти», — заявил Соловьев.

Ранее стало известно, что Apple представит несколько гаджетов на ежегодной презентации в Театре имени Стива Джобса. Ожидается презентация трех моделей смартфона. Одна из них — обновленная версия XR, еще две — смартфоны нового поколения, сообщил «Царьград».