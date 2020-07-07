«Пользуйтесь последней версией»: TikTok ответил на обвинения в сборе данных пользователей

Использование приложения TikTok полностью безопасно для пользователей. А все заявления, в том числе анонимные, о проблемах безопасности не являются точными. В части случаев аналитики использовали устаревшие версии приложения. Об этом говорится в релизе приложения, поступившего в распоряжение «360».

В TikTok отметили, что все поступающие сообщения проверяются и анализируются группой по информационной безопасности. Однако ряд заявлений оказался полностью бездоказательным. Все они собраны в отчете главы информационной безопасности Роленда Клутье.

«TikTok уважает частную жизнь наших пользователей и обеспечивает прозрачность по вопросам безопасности и работе приложения нашему сообществу и экспертам», — говорится заявлении приложения.

Там отметили, что всегда стараются предупреждать своих пользователей о возможных угрозах для их безопасности и всегда предлагают обновить приложение до последней версии.

Информацию о том, что TikTok собирает данные, сообщил пользователь Reddit под ником Bangorlol. Себя он назвал программистом и заявил, что в ходе своего исследования выяснил, что приложение собирает все доступные данные. В том числе IP-адрес, имя точки доступа Wi-Fi и даже геолокацию пользователя через GPS.

Между тем вслед за Индией от приложения TikTok могут отказаться США. Об этом заявил государственный секретарь Майк Помпео. Он пояснил, что приложение могут заблокировать. Сейчас этот вопрос изучается.