Россиянам объяснили, когда опасно пользоваться смартфоном

Смартфоны стоит выключать на заправках, в медицинских учреждениях и других местах с предупреждающими знаками. Это связано с тем, что устройство может привести к взрыву или сбоям в работе другой техники.

«Теоретически телефон может стать причиной взрыва или пожара в непосредственной близости от объектов хранения топлива или химических веществ, а также в местах выполнения взрывных работ», — рассказал агентству «Прайм» директор факультета информационных технологий университета «Синергия» Станислав Косарев.

Он добавил, что смартфон могут попросить выключить в медицинских учреждениях. Гаджет может непредсказуемым образом повлиять на работу чувствительного оборудования в клиниках. При этом все будет зависеть от типа и новизны техники.

«Новые медицинские аппараты прекрасно работают рядом с включенными мобильниками. Однако старые поколения медицинского оборудования могут, в теории, „засбоить“ — и будут определенные помехи, которые затруднят диагностику», — пояснил Косарев.

Ранее доктор биологических наук Александр Каплан предупредил, что часто использование смартфона в качестве устройства для запоминания информации ухудшает память.