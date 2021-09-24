Пользователям WhatsApp предложат кешбэк за переводы

Пользователям мессенджера WhatsApp предложат возврат части средств за платежи, произведенные через внутренний сервис денежных переводов. Об этом сообщило издание WABetaInfo.

Кешбэк в WhatsApp появился в качестве эксперимента для участников закрытого бета-тестирования. Чтобы автоматически присоединиться к программе, нужно нажать на сообщение «Получите кешбэк при следующем платеже», которое появится над списком чатов.

Размер кешбэка в WhatsApp может достигать 10 фунтов стерлингов (около 1000 рублей), но он может быть увеличен после официального запуска сервиса. Пока функция проходит тестирование в Индии, но WhatsApp может распространить свой сервис переводов и на другие страны.

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