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    24 сентября 2021, 12:53

    Пользователям WhatsApp предложат кешбэк за переводы

    Александр Блинов

    Пользователям мессенджера WhatsApp предложат возврат части средств за платежи, произведенные через внутренний сервис денежных переводов. Об этом сообщило издание WABetaInfo.

    Пользователям WhatsApp предложат кешбэк за переводы

    Кешбэк в WhatsApp появился в качестве эксперимента для участников закрытого бета-тестирования. Чтобы автоматически присоединиться к программе, нужно нажать на сообщение «Получите кешбэк при следующем платеже», которое появится над списком чатов.

    Размер кешбэка в WhatsApp может достигать 10 фунтов стерлингов (около 1000 рублей), но он может быть увеличен после официального запуска сервиса. Пока функция проходит тестирование в Индии, но WhatsApp может распространить свой сервис переводов и на другие страны.

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