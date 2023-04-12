Технологии 12 апреля 2023, 17:28 Пользователям VK открыли выставку современного цифрового искусства VK открыла выставку современного цифрового искусства Соцсети

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Социальная сеть VK откроет онлайн-выставку современного цифрового искусства VK «Сверхновые», приуроченную ко Дню космонавтики. Об этом сообщила пресс-служба соцсети.

Всего пользователям представили 23 работы, их можно увидеть в сервисе «Сверхновые» на странице группы «VK Праздники». Среди основных тем произведений — путешествия по Вселенной, переосмысление космических кораблей, представление внешнего вида инопланетных существ, изображения космических порталов и многое другое.

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Куратор выставки Сабина Чагина отметила, что современное искусство активно развивается в России на протяжении последних лет благодаря институциям и авторам, вкладывающим в развитие свои экспертизу и ресурс.

«Мы не отстаем в мировом контексте. У нас есть многочисленные галереи, ярмарки и музеи современного искусства, каждый год появляется множество молодых художников. На выставке представлены авторы, работы которых можно увидеть вместе с произведениями известных художников. Это возможно благодаря открытости проекта», — сказала она.

Всего на конкурс поступило свыше 350 заявок, в том числе работы, созданные в форматах цифровой фотографии, пиксель-арта, видеографики, а также картины, написанные красками и обработанные на компьютерном редакторе.

Жюри оценивали работы около трех недель, выделяя новаторство, владение современными инструментариями цифрового искусства, художественную индивидуальность и оригинальность.

В состав жюри вошли руководитель направления по работе с сообществами в сфере культуры и искусства VK Александра Звездина, преподаватель направления экранных искусств Школы дизайна НИУ ВШЭ Кирилл Преображенский, художник Миша Most, куратор открытой креативной платформы «Простор» от VK Иван Нефедкин.

Оставить заявку на участие в выставке мог подать любой желающий. Произведения нужно было создать с помощью цифровых технологий и соответствующими космической тематике.