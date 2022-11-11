11 ноября 2022, 16:21
Пользователям Telegram разрешат продавать свои никнеймы
Telegram разрешит пользователям продавать свои никнеймы на платформе Fragment
Telegram сообщил, что у пользователей мессенджера появилась возможность продавать свои никнеймы. Сделать это можно на специальной платформе Fragment, заявил основатель платформы Павел Дуров на своей странице.
«Наконец люди будут владеть своими адресами в социальных сетях, защищенными в неизменном реестре децентрализованной блокчейн-сети», — написал он.
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Недавно также стало известно и о других нововведениях. Например, теперь на платформе в группах с численностью от 200 человек можно создавать отдельные чаты по темам
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Telegram также дал своим пользователям публиковать платный контент. Правда, как уточнил Дуров, эту функцию пришлось отменить для людей с гаджетами на iOS из-за требований компании Apple.
Telegram
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