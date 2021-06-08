08 июня 2021, 20:45
Пользователям порекомендовали не спешить с установкой iOS 15
Эксперт по гаджетам Илья Корнейчук посоветовал не торопиться с установкой бета-версии iOS 15. Об этом сообщила НСН.
Он пояснил, что никаких значимых изменений не будет. Поэтому лучше дождаться окончательного варианта, а не устанавливать бета-версию.
«Они дали именно улучшение по тому, что они считают правильным и важным — группировка уведомлений и расстановка уведомлений по приоритетам. Это значит, уведомления из игр не будут перекрывать сообщения от мамы», — объяснил Корнейчук.